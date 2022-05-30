Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії

В українця незабаром закінчується контракт з «Аталантою»

Хавбек збірної України і «Аталанти» Руслан Малиновський потрапив в символічну збірну гравців Серії А, у яких через рік закінчуються контракти зі своїми клубами.

Малиновський підписав з «Аталантою» контракт в 2019-му - на 4 року.

В останньому сезоні Малиновський провів 41 матч за «Аталанту» у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 7 гольових передач.

зараз Малиновський знаходиться в розташуванні збірної України і готується до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 -го червня.