Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:20
Телемагазин
13:10
Спідвей. Гран-прі. Етап 1. Горичан (Хорватія)

Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії

В українця незабаром закінчується контракт з «Аталантою»
Футбол Українські легіонери
13:13
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії

Хавбек збірної України і «Аталанти» Руслан Малиновський потрапив в символічну збірну гравців Серії А, у яких через рік закінчуються контракти зі своїми клубами.

Малиновський підписав з «Аталантою» контракт в 2019-му - на 4 року.

В останньому сезоні Малиновський провів 41 матч за «Аталанту» у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 7 гольових передач.

зараз Малиновський знаходиться в розташуванні збірної України і готується до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 -го червня.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Руслан Малиновський Аталанта

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Футбол Збірна України
27 травня 07:58
Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»
Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»
Футбол Збірна України
25 травня 20:27
Малиновський: «Всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися і представити Україну на міжнародній арені»
Малиновський: «Всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися і представити Україну на міжнародній арені»
Футбол Збірна України
23 травня 12:57
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
Футбол Збірна України
22 травня 21:51
Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»
Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»
Футбол Серія А
22 травня 11:57
2
Гасперіні: «Я завжди буду вдячний «Аталанті». Якщо клуб захоче розійтися, то прийму це без суперечок»
Гасперіні: «Я завжди буду вдячний «Аталанті». Якщо клуб захоче розійтися, то прийму це без суперечок»
Футбол Серія А
22 травня 08:56

Новини: Футбол

Яремчук - про гравця московського «Динамо»: «Він достатньо допомагає український армії»
Яремчук - про гравця московського «Динамо»: «Він достатньо допомагає український армії»
Футбол в Європі
13:30
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії
Українські легіонери
13:13
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Українська Прем'єр-ліга
12:59
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Ліга чемпіонов UEFA
11:58
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Ліга 1
11:46
Соболь: «Мотивує боротьба наших воїнів за свободу України»
Соболь: «Мотивує боротьба наших воїнів за свободу України»
Збірна України
29 травня 22:45
Яремчук: «Я не повірив, що почалася війна»
Яремчук: «Я не повірив, що почалася війна»
Українські легіонери
29 травня 22:22
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Англійська Прем'єр-ліга
29 травня 21:56
Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»
Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»
Українські легіонери
29 травня 21:39
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини