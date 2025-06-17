Ман Сіті, Реал, Ювентус і кривдник Динамо. Де дивитися матчі Клубного чемпіонату світу від 18 червня?
Розклад трансляцій ігрового дня турніру під егідою ФІФА
близько 3 годин тому
У кожному матчі Клубного чемпіонату світу-2025 від середи, 18 червня, прийме участь по одному відомому європейському клубу.
Розпочнеться ігровий день зустріччю Манчестер Сіті з марокканським Відадом у групі G. Вже вночі за європейським часом на турнірі також стартує інший фаворит квартету туринський Ювентус. Суперником «б'янконері» стануть експідопічні Сергія Реброва з Аль-Айна.
19:00 | Манчестер Сіті – Відад. Пряма трансляція
04:00 | Аль-Айн – Ювентус. Пряма трансляція
У групі H розпочне боротьбу мадридський Реал українця Андрія Луніна. Суперником «вершкових» стане колишній клуб Неймара Аль-Хіляль, який також претендує на вихід з квартету. Вночі мексиканська Пачука зіграє з австрійським РБ Зальцбургом, що минулого сезону не пустив київське динамо в Лігу чемпіонів.
22:00 | Реал Мадрид – Аль-Хіляль. Пряма трансляція
01:00 | Пачука – Зальцбург. Пряма трансляція
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