Сергій Стаднюк

У кожному матчі Клубного чемпіонату світу-2025 від середи, 18 червня, прийме участь по одному відомому європейському клубу.

Розпочнеться ігровий день зустріччю Манчестер Сіті з марокканським Відадом у групі G. Вже вночі за європейським часом на турнірі також стартує інший фаворит квартету туринський Ювентус. Суперником «б'янконері» стануть експідопічні Сергія Реброва з Аль-Айна.

Фото - Getty Images

У групі H розпочне боротьбу мадридський Реал українця Андрія Луніна. Суперником «вершкових» стане колишній клуб Неймара Аль-Хіляль, який також претендує на вихід з квартету. Вночі мексиканська Пачука зіграє з австрійським РБ Зальцбургом, що минулого сезону не пустив київське динамо в Лігу чемпіонів.