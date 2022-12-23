Клопп розкритикував суддівство після матчу з «Манчестер Сіті»
«Ман Сіті» втратив лідера на місяць через травму
Діаш отримав травму ще на ЧС-2022
23 грудня 18:28
«Манчестер Сіті» повідомив про травму захисника Рубена Диаша.
Він отримав її ще під час ЧС-2022. З нею він грав матч 1/4 фіналу проти Марокко.
Сайт «городян» повідомляє, що гравець вибув з гри на місяць. Він буде готовий до матчів проти « Лейпцига » в Лізі чемпіонів.
А ось гри з «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» в АПЛ він пропустить.
На рахунку Диаша в нинішньому сезоні 11 матчів в АПЛ і одні гол.
Коментарі 0