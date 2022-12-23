«Ман Сіті» втратив лідера на місяць через травму

Діаш отримав травму ще на ЧС-2022

«Манчестер Сіті» повідомив про травму захисника Рубена Диаша.

Він отримав її ще під час ЧС-2022. З нею він грав матч 1/4 фіналу проти Марокко.

Сайт «городян» повідомляє, що гравець вибув з гри на місяць. Він буде готовий до матчів проти « Лейпцига » в Лізі чемпіонів.

А ось гри з «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» в АПЛ він пропустить.

На рахунку Диаша в нинішньому сезоні 11 матчів в АПЛ і одні гол.