Ман Сіті втримав перемогу над Ньюкаслом, наблизившись до Арсенала
Відстань скорочується
близько 6 годин тому
Фото - Getty Images
Манчестер Сіті в 27 турі АПЛ приймав Ньюкасл. Гра завершилась з рахунком 2:1.
О'Райлі відкрив рахунок потужним ударом з 20 метрів, але незабаром Холл зрівняв рахунок для Ньюкасла, скориставшись рикошетом.
До перерви О'Райлі забив переможний гол, вразивши ворота чудовим ударом головою після точного пасу Холанда.
По перерві обидві команди могли відзначитись, проте у вирішальний момент Аїт-Нурі та Барнс не скористались нагодами.
Команда Хосепа Гвардіоли наблизився на два очки до лідера Прем'єр-ліги Арсенала завдяки домашній перемозі.
АПЛ. 27 тур
Манчестер Сіті - Ньюкасл 2:1
Голи: О'Райлі, 14, 27 - Голл, 22