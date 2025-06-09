Манчестер Сіті повідомив про відхід резервного голкіпера Скотта Карсона, який виступав за клуб з 2019 року.

Цікаво, що 39-річний воротар за роки перебування у складі городян завоював 12 трофеїв, включаючи титули англійської Прем'єр-ліги та Ліги чемпіонів, хоча на полі з'являвся лише двічі — один раз у АПЛ та головному єврокубку.

На офіційній сторінці клубу наголосили, що разом із Карсоном було виграно 12 трофеїв, проте, згідно з інформацією з Вікіпедії, воротареві приписують лише шість, оскільки він практично не брав участі у матчах.

За свою кар'єру Карсон встиг пограти за такі клуби як Ліверпуль, Астон Вілла, Віган, Дербі та інші. Також він чотири рази виходив на поле у складі національної збірної Англії.