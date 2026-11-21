Наприкінці першого тайму Фулгем мав нагоду подвоїти перевагу, тоді як найкращий шанс господарів зрівняти рахунок змарнував Ерлінг Голанд, який із вигідної позиції пробив вище поперечини.

Манчестер Сіті зіграв унічию з Фулгемом (1:1) у домашньому матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону 2026/27. Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині: Родріго Муніс переграв Джанлуїджі Доннарумму та змусив замовкнути трибуни «Етіхада».

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На 57-й хвилині Манчестер Сіті все ж відновив рівновагу. Після подачі кутового захист гостей лише частково вибив м'яч, і Елліот Андерсон точним низьким ударом із меж штрафного майданчика вразив ворота. Для нього це був перший гол за манчестерців у Прем'єр-лізі.

До фінального свистка господарі володіли ініціативою, але вирвати перемогу не змогли. Таким чином, Фулгем продовжив безпрограшну серію в чемпіонаті до п'яти матчів і перервав серію з десяти поспіль поразок від Манчестер Сіті.

Зазначимо, що «містяни» не здобули жодної перемоги в останніх чотирьох турах чемпіонату Англії.

АПЛ, 11-й тур

Манчестер Сіті – Фулгем – 1:1

Голи: Андерсон, 57 – Муніс, 16.