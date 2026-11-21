Манчестер Сіті втратив очки вдома. Фулгем перервав серію з десяти поразок поспіль
Команди розписали мирову
Манчестер Сіті зіграв унічию з Фулгемом (1:1) у домашньому матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону 2026/27. Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині: Родріго Муніс переграв Джанлуїджі Доннарумму та змусив замовкнути трибуни «Етіхада».
Наприкінці першого тайму Фулгем мав нагоду подвоїти перевагу, тоді як найкращий шанс господарів зрівняти рахунок змарнував Ерлінг Голанд, який із вигідної позиції пробив вище поперечини.
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На 57-й хвилині Манчестер Сіті все ж відновив рівновагу. Після подачі кутового захист гостей лише частково вибив м'яч, і Елліот Андерсон точним низьким ударом із меж штрафного майданчика вразив ворота. Для нього це був перший гол за манчестерців у Прем'єр-лізі.
До фінального свистка господарі володіли ініціативою, але вирвати перемогу не змогли. Таким чином, Фулгем продовжив безпрограшну серію в чемпіонаті до п'яти матчів і перервав серію з десяти поспіль поразок від Манчестер Сіті.
Зазначимо, що «містяни» не здобули жодної перемоги в останніх чотирьох турах чемпіонату Англії.
АПЛ, 11-й тур
Манчестер Сіті – Фулгем – 1:1
Голи: Андерсон, 57 – Муніс, 16.
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