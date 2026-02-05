Керівництво Манчестер Сіті вже підготувало список можливих наступників Хосепа Гвардіоли на випадок його відходу після завершення поточного сезону.

За інформацією The Telegraph, до шорт-листа англійського топклубу увійшли Хабі Алонсо, Сеск Фабрегас та Енцо Мареска. Саме цих спеціалістів у клубі вважають основними кандидатами на посаду головного тренера команди.

У британській пресі активно обговорюється ймовірність того, що Гвардіола може залишити Манчестер Сіті по завершенні сезону. Іспанський фахівець очолює команду з літа 2016 року.

Після 24 турів Англійської премєр-ліги Манчестер Сіті має у своєму активі 47 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера чемпіонату Арсенала складає шість балів. Джерело — The Telegraph.