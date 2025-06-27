Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Клубного чемпионату світу Манчестер Сіті розгромив Ювентус.

Туринці продемонстрували боротьбу в першому таймі. Двома швидкими голами у виконанні Доку та Коопмейнерса обмінялися суперники. Однак вирішальним до перерви став автогол Калюлю. А у другій 45-хвилинці «б'янконері» не змогли стримати натиск: після перепочинку відзначилися ще Голанд, Фоден і Савіньйо. Влахович встановив остаточний рахунок, однак від того не зробив легше італійським тіфозі.

Поєдинок між Відадом та Аль-Айном вже не мав турнірного значення. Жоден із суперників не міг наздогнати лідерів. У самому дебюті гри першим відкрив рахунок Майлула, та наприкінці першого тайму Лаба відновив рівновагу з пенальті. У другому таймі колишні підопічні Сергія Реброва змогли вирвати перемогу завдяки влучному удару Каку.

Ювентус набрав дев’ять очок і виграв групу G. Ювентус також крокує до плей-оф із шістьма балами. Аль-Айн (3) уникнув останньої сходинки у боротьбі з Відадом (0) і з гордо піднятою головою залишив Клубний чемпіонат світу.

Клубний чемпионат світу. Груповий етап, третій тур

Ювентус – Манчестер Сіті 2:5

Голи: Коопмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калюлю, 26 (автогол), Голанд, 52, Фоден, 69, Савіньйо, 75

Ювентус: Ді Грегоріо, Келлі, Савона (Гатті 60), Калулу, Кошта (Камбіазо 57), МакКенні (Аджич 83), Локателлі (К. Тюрам 57), Костич, Н. Гонсалес, Коопмейнерс (Їлдиз 57), Влахович

Манчестер Сіті: Едерсон, Нуньєш, Діаш, Аканджі, Айт-Нурі (Шеркі 75), Родрі (Гюндоган 66), Рейндерс, Савіньо, Бернарду Сілва (О'Райллі 75), Мармуш (Голанд 46), Доку (Фоден 66)

Попередження: Калюлю 64

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Ювентус – Манчестер Сіті.

Відад – Аль-Айн 1:2

Голи: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен.), Каку, 50

Відад: Бенабід, Бушета, Харкасс (Маєрс, 55), Феррейра, Муфід, Лорч, Земрауї (Мутараджі, 78), Мубарік (Бенктіб, 78), Амрабат, Майлула (Мваліму, 62), Аль-Сома (Обенг, 62)

Аль-Айн: Патрісіу, Сабала, Бенхалек, Рабіа, Траоре, Яшич (Аль-Балуші, 64), Паласіос (Абу, 90+3), Йонг Ву, Каку (Шадлі, 64), Лаба (Надер, 87), С. Рахімі (Х. Рахімі, 90+3)

Попередження: Мваліму 68, Амрабат 83, Бенктіб 90+3 – Паласіос 10, Траоре 45+2

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Відад – Аль-Айн.