Сергій Разумовський

У матчі-відповіді півфіналу Кубка англійскої ліги Манчестер Сіті в рідних стінах упевнено переграв Ньюкасл.

«Містяни» впевнено оформив вихід далі з урахуванням перемоги 2:0 у першій грі. Господарі швидко захопили ініціативу й відкрили рахунок уже на 7-й хвилині, коли відзначився Мармуш. Далі Сіті продовжив тиснути, і той самий Мармуш на 29-й хвилині оформив дубль, а ще за три хвилини Рейндерс зробив рахунок 3:0, фактично знявши питання щодо інтриги в протистоянні.

Після перерви Ньюкасл намагався повернутися в гру і зумів скоротити відставання на 62-й хвилині завдяки голу Еланги, однак на більше гостей не вистачило. Загалом по ходу зустрічі Манчестер Сіті виглядав переконливіше: команда мала перевагу за володінням м’ячем, кількістю ударів і показником очікуваних голів, що й відобразилося у підсумковому результаті 3:1.

Манчестер Сіті вийшов до фіналу турніру, де зіграє з Арсеналом.

Кубок англійскої ліги. Півфінал, матч-відповідь

Манчестер Сіті – Ньюкасл Юнайтед 3:1 (2:0 – перший матч)

Голи: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Еланга, 62

Манчестер Сіті: Траффорд, Нунеш, Хусанов, Аке (Оллін 46), О’Райллі (Родрі 71), Ніко Гонсалез (Льюїс), Семеніо (Голанд 71), Фоден (Шеркі 72), Рейндерс, Аїт-Нурі, Мармуш

Ньюкасл Юнайтед: Ремсдейл, Тшау, Ботман, Берн, Тріпп’єр (Осула 76), Ремзі, Тоналі, Голл (Мерфі 46), Гордон (Барнс 44), Вольтемаде (Вісса 46), Віллок (Еланга 46)

Попередження: Нунеш 27, Ніко 78, Родрі 90+1