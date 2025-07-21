Манчестер Юнайтед підтвердив підписання камерунського флангового нападника Браяна Мбеумо. 25-річний футболіст перейшов до клубу з Брентфорда за 75 мільйонів євро та підписав контракт на п’ять років.

Мбеумо погодився на трансфер ще у червні, а сьогодні клуб офіційно представив його у своїх соцмережах. Минулого сезону він провів 38 матчів у складі Брентфорда в АПЛ, де забив 20 голів та зробив 8 результативних передач.

Форвард виступав за Брентфорд із 2019 року після переходу з французького Труа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед завершив минулий сезон АПЛ на 15-му місці з 42 очками, дійшов до фіналу Ліги Європи, але не кваліфікувався до єврокубків. З зими 2024 року головним тренером манкуніанців є португалець Рубен Аморім.