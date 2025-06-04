Манчестер Юнайтед планує переконати Луніна змінити Мадрид на АПЛ

Манчестер Юнайтед незадоволений грою голкіпера Андре Онана та готовий розглянути пропозиції по камерунському голкіперу, повідомляє TeamTalk.

МЮ на виручені кошти за Онана спробує домовитись з Реалом про трансфер Андрія Луніна.

Воротар збірної України висловив готовність залишись на наступний сезон в Мадриді. Реал, в свою чергу, не проти відпустити Андрія за хорошу компенсацію.

Минулого сезону 2024/25 Лунін провів 14 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів. У шести іграх він зумів зберегти ворота сухими.

Раніше повідомлялося, що Алонсо визначився з ціною, за яку продасть Луніна.