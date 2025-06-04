Манчестер Юнайтед планує переконати Луніна змінити Мадрид на АПЛ
За однієї умови
1 день тому
Андрій Лунін / Фото - Getty Images
Манчестер Юнайтед незадоволений грою голкіпера Андре Онана та готовий розглянути пропозиції по камерунському голкіперу, повідомляє TeamTalk.
МЮ на виручені кошти за Онана спробує домовитись з Реалом про трансфер Андрія Луніна.
Воротар збірної України висловив готовність залишись на наступний сезон в Мадриді. Реал, в свою чергу, не проти відпустити Андрія за хорошу компенсацію.
Минулого сезону 2024/25 Лунін провів 14 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів. У шести іграх він зумів зберегти ворота сухими.
Раніше повідомлялося, що Алонсо визначився з ціною, за яку продасть Луніна.
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