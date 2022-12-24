«Манчестер Юнайтед» випереджає «Ліверпуль» в боротьбі за зірку ЧС-2022
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
У них була опція автоматичного продовження
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з чотирма гравцями.
Йдеться про захисників Діогу Далота і Люка Шоу, а також хавбека Фреда і форварда Маркуса Решфорда. Інформацію підтвердив тренер Ерік тен Хаг прес-службі клубу.
«Так, я можу це підтвердити. Ми щасливі, тому що команда рухається в правильному напрямку, і ці гравці вносять величезний вклад».
У всіх гравців була опція автоматичного продовження контрактів на рік.
Також МЮ проведе переговори з Давідом Де Хеа.
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