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«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями

У них була опція автоматичного продовження
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:07
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями

«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з чотирма гравцями.

Йдеться про захисників Діогу Далота і Люка Шоу, а також хавбека Фреда і форварда Маркуса Решфорда. Інформацію підтвердив тренер Ерік тен Хаг прес-службі клубу.

«Так, я можу це підтвердити. Ми щасливі, тому що команда рухається в правильному напрямку, і ці гравці вносять величезний вклад».

У всіх гравців була опція автоматичного продовження контрактів на рік.

Також МЮ проведе переговори з Давідом Де Хеа.

Андрій Усмонов
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Теги

Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг

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