«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями

У них була опція автоматичного продовження

«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з чотирма гравцями. Йдеться про захисників Діогу Далота і Люка Шоу, а також хавбека Фреда і форварда Маркуса Решфорда. Інформацію підтвердив тренер Ерік тен Хаг прес-службі клубу. «Так, я можу це підтвердити. Ми щасливі, тому що команда рухається в правильному напрямку, і ці гравці вносять величезний вклад». У всіх гравців була опція автоматичного продовження контрактів на рік. Також МЮ проведе переговори з Давідом Де Хеа.

Андрій Усмонов