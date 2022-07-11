Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»
Манчіні поставив собі за мету виграти чемпіонат світу з Італією. Цікаво, що збірна туди не потрапила
Чемпіонат Європи «куадра адзурра» вже взяла
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні заявив, що має намір виграти чемпіонат світу з національною командою. його цитує ВВС.
« З тих пір, як я став тренером збірної, у мене була мета: виграти Євро і чемпіонат світу. Рік тому, з кубком в руках, я сказав собі: « Я виграю один слідом за іншим ». Я думав про майбутній чемпіонаті світу, але очевидно, цього разу перемогти не вдасться. Але я продовжую думати, що ми виграємо чемпіонат світу, так »
Відзначимо, що збірна Італії не пробилася до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі, і Манчіні матиме таку можливість лише в 2026-му році.
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