Мане пропустить перші ігри ЧС-2022 збірної Сенегалу в групі
Мане не візьме участі в ЧС-2022. Лідер Сенегалу не зможе вчасно відновитися
Турнір в Катарі не дорахується ще однієї зірки світового футболу
17 листопада 21:40
Садіо Мане / Фото - Getty ImagesАтакуючий півзахисник «Баварії» Садіо Мане не зіграє на ЧС-2022 через травму.
Незважаючи на включення вінгера мюнхенців в заявку збірної Сенегалу, йому не вдасться відновитися після пошкодження правої малогомілкової кістки в термін.
Відзначимо, що ЧС-2022 стартує 20 листопада в Катарі. Збірна Сенегалу зіграє в квартеті А з Нідерландами, Катаром та Еквадором.
Мане отримав травму в матчі за «Баварію» проти «Вердера» (6:1) 8 листопада.
Раніше повідомлялося, що Мане не зіграє в перших двох матчах команди на ЧС-2022.
Коментарі 0