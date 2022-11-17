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Мане ризикує пропустити не тільки ЧС, а й матч із ПСЖ у Лізі чемпіонів

Травма сенегальця виявилася набагато серйознішою, ніж передбачалося
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 01:11
Мане ризикує пропустити не тільки ЧС, а й матч із ПСЖ у Лізі чемпіонів
Садіо Мане / Фото: Sky Sports

Вінгер «Баварії» та збірної Сенегалу Садіо Мане переніс операцію. Про це повідомляє прес-служба мюнхенців.

Під час хірургічного втручання до малогомілкової кістки футболіста прикріпили сухожилля. Незабаром почнеться реабілітація.

Клуб не називає термінів відновлення. Однак, за інформацією Bild, вони можуть скласти до трьох місяців. Таким чином, вінгер ризикує пропустити не тільки чемпіонат світу, а й перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Нагадаємо, Мане зазнав травми у грі проти «Вердера».

Сергій Стаднюк
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Теги

Садіо Мане збірна Сенегалу (футбол) Баварія ПСЖ

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