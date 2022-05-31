Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Маразм. У московському «динамо» назвали Одесу – частиною росії
Рашистський клуб випустив скандальне відео
Фото - динамо москва
Московське «Динамо» «відрізнилося» скандальним відео. Прес-служба клубу зробила відверто шовіністичну публікацію.
Коментар піарників говорить, що вона готувалася до 23 лютого, але «зі зрозумілих причин її довелося відкласти». У відеоряді міститься фрагмент за участю екс-тренера команди Андрія Вороніна.
У графі про місце народження зазначено «Одеса, Росія». Момент можна побачити на 0:31.
Нагадаємо, Воронін покинув росію після 24 лютого.
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