Маразм. У московському «динамо» назвали Одесу – частиною росії

Рашистський клуб випустив скандальне відео

Фото - динамо москва

Московське «Динамо» «відрізнилося» скандальним відео. Прес-служба клубу зробила відверто шовіністичну публікацію.

Коментар піарників говорить, що вона готувалася до 23 лютого, але «зі зрозумілих причин її довелося відкласти». У відеоряді міститься фрагмент за участю екс-тренера команди Андрія Вороніна.

У графі про місце народження зазначено «Одеса, Росія». Момент можна побачити на 0:31.

Інструкція, як поскаржитися на видео