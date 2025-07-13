Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився очікуваннями від фінального поєдинку клубного чемпіонату світу, в якому його команда зустрінеться із ПСЖ.

Італійський фахівець наголосив, що для лондонців це важливий момент, адже можливість зіграти у вирішальному матчі проти такого сильного суперника – честь та випробування. Мареска зазначив, що команда серйозно готувалася і намагатиметься продемонструвати свій максимум на полі.

«Що мене турбує в ПСЖ, так само турбує мене в будь-якій іншій команді. Я погоджуюся з більшістю людей, які кажуть, що вони – найкраща команда Європи та світу. Причина полягає в тому, що вони демонструють це у Франції, Лізі чемпіонів та цьому змаганні.

Ми ставимося до них з максимальною повагою, і мені дуже подобається спостерігати за ними, але ми тут, щоб зробити все можливе та виграти фінал. Звичайно, буде важко, але для мене всі ігри важкі. Безумовно, ПСЖ та їхній тренер Луїс Енріке є взірцем для всіх людей, які люблять футбол.

Водночас у нас є свій стиль, і ми протягом сезону показали, як хочемо грати, як з м'ячем, так і без нього. Вони – команда, яка любить тримати м'яч, звичайно, ми теж. Вони також люблять пресингувати високо, і ми робимо те саме», – сказав Мареска.