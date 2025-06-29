Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска дав коментар журналістам після впевненої перемоги своєї команди над Бенфікою з рахунком 4:1 у рамках 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року.

«Я дуже радий, тому що ми увійшли до вісімки найкращих команд цього приголомшливого турніру. Як я вже говорив, за перші 85 хвилин ми не дозволили супернику нічого створити і самі мали достатньо моментів, щоб виграти матч. Команда зіграла дуже добре. Це був один з наших найкращих виступів за останні два тижні або навіть місяць.

Матч йшов відмінно до 85-ї хвилини, але потім сталася двогодинна перерва, і це вже була зовсім інша гра. Ритм порушився. Дві години в підтрибунному приміщенні, в очікуванні. Ми намагалися вийти і продовжити в тому ж дусі, але це було дуже важко. Не випадково, що за 85 хвилин ми не дали їм нічого, а потім, за якісь п'ять хвилин після відновлення, у них почали з'являтися моменти.

Це просто насмішка над футболом. Це вже зовсім інша гра, якщо її зупиняють на дві години. Я розумію, що пауза була з міркувань безпеки, але якщо існує такий ризик, Шарлотт, можливо, не найвідповідніше місце для проведення такого футбольного матчу.

Вони забили, тому що їм потрібно було відіграватися. Ми пішли всередину стадіону, вели в рахунку, а коли повернулися на поле – ментальність вже була іншою. Це дійсно було важко».