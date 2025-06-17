Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловив свою думку щодо атмосфери на матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Лос-Анджелеса. Поєдинок відбувся на арені Мерседес-Бенц у Атланті, яка вміщує понад 70 тисяч уболівальників, однак гру відвідали лише 22 137 глядачів.

За словами Марески, така ситуація була помітною:

Атмосфера справді вийшла трохи дивною. Стадіон був напівпорожнім, і це відчувалося. Але ми професіонали. Ми повинні вміти адаптуватися до будь-яких умов, незалежно від того, скільки людей на трибунах. Грати потрібно однаково — при аншлазі чи при напівпорожньому стадіоні.

Попри прохолодну підтримку з трибун, Челсі здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0, зробивши перший крок до виходу у плей-оф турніру.