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Марез: «Заслужено перемогли «Ліверпуль»

«Манчестер Сіті» вийшов в чвертьфінал Кубка ліги
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
23 грудня 11:11
Марез: «Заслужено перемогли «Ліверпуль»

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Його цитує ВВС.

Завжди круто забити і допомогти команді виграти. Ми були дуже чудові в цілому і заслужено перемогли. Всі повернулися з хорошим настроєм. Починати з такого суперника важко.

Ми пройшли Челсі і Ліверпуль, так що подивимося, що буде далі. Ми будемо йти від матчу до матчу і поки зосередимося на грі в АПЛ

Уже відомий суперник Манчестер Сіті в чвертьфіналі Кубка ліги.

Огляд матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль.

Петро Приходько
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Ліверпуль Манчестер Сіті

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