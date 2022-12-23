Марез: «Заслужено перемогли «Ліверпуль»

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Його цитує ВВС.

Ми пройшли Челсі і Ліверпуль, так що подивимося, що буде далі. Ми будемо йти від матчу до матчу і поки зосередимося на грі в АПЛ