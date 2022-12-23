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Марез: «Заслужено перемогли «Ліверпуль»
«Манчестер Сіті» вийшов в чвертьфінал Кубка ліги
23 грудня 11:11
Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Його цитує ВВС.
Завжди круто забити і допомогти команді виграти. Ми були дуже чудові в цілому і заслужено перемогли. Всі повернулися з хорошим настроєм. Починати з такого суперника важко.
Ми пройшли Челсі і Ліверпуль, так що подивимося, що буде далі. Ми будемо йти від матчу до матчу і поки зосередимося на грі в АПЛ
Уже відомий суперник Манчестер Сіті в чвертьфіналі Кубка ліги.
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