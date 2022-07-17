«Маріуполь», «Динамо» та «Шахтар» братимуть участь у наступному чемпіонаті України

Визначилися 12 учасників Вищої ліги України з жіночого футболу сезону-22/23. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зазначається, що вперше буде розіграно відразу дві путівки в Лігу чемпіонів. «Житлобуд-1» і «Восход» не змогли стартувати в новому розіграші. За клубами закріплено місце у Вищій лізі наступного сезону.

Незважаючи на повне знищення міста, у новому чемпіонаті зможе взяти участь «Маріуполь». Крім того, в еліту піднялися жіночі команди українських грандів «Динамо» та «Шахтаря».

Склад учасників

1. «Атекс» (Київ)

2. «Верес» (Рівне)

3. «Динамо» (Київ)

4. «Дніпро-1» (Дніпро)

5. «Житлобуд-2» (Харків)

6. «ЕМС-Поділля» (Вінниця)

7. «Колос» (Ковалівка)

8. «Кривбас» (Кривий Ріг)

9. «Ладомир» (Володимир)

10. «Маріуполь» (Маріуполь)

11. «Пантери» (Умань)

12. «Шахтар» (Донецьк)

Нагадаємо, чоловічий «Маріуполь» не зміг заявитися на новий сезон УПЛ.