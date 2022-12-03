Захисник Уругваю після вильоту з ЧС-2022 вдарив директора FIFA і погрожував арбітру
Маркевич натякнув, що збірна України виступила б на ЧС-2022 не гірше Вельсу
Британська команда розчарувала екс-тренера «синьо-жовтих»
20:22
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, яка команда розчарувала його за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022.
Розчарували футболісти Вельсу і дуже прикро, що саме на них спіткнулися в поєдинку плей-офф українці.
Шкода, бо переконаний, що підопічні Олександра Петракова не були б чужими на святі футболу в Катарі. Більше того, як на мене саме нинішня збірна, в якій чимало молодих, талановитих виконавців, найсильніша за роки незалежної України.
Раніше лідер збірної Вельсу Гарет Бейл прокоментував виліт команди з ЧС-2022.