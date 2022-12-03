Маркевич натякнув, що збірна України виступила б на ЧС-2022 не гірше Вельсу

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, яка команда розчарувала його за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022.

Шкода, бо переконаний, що підопічні Олександра Петракова не були б чужими на святі футболу в Катарі. Більше того, як на мене саме нинішня збірна, в якій чимало молодих, талановитих виконавців, найсильніша за роки незалежної України.