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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Маркевич натякнув, що збірна України виступила б на ЧС-2022 не гірше Вельсу

Британська команда розчарувала екс-тренера «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
20:22
Маркевич натякнув, що збірна України виступила б на ЧС-2022 не гірше Вельсу
Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, яка команда розчарувала його за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022.

Розчарували футболісти Вельсу і дуже прикро, що саме на них спіткнулися в поєдинку плей-офф українці.

Шкода, бо переконаний, що підопічні Олександра Петракова не були б чужими на святі футболу в Катарі. Більше того, як на мене саме нинішня збірна, в якій  чимало молодих, талановитих виконавців, найсильніша за роки незалежної України.

Раніше лідер збірної Вельсу Гарет Бейл прокоментував виліт команди з ЧС-2022.

Джерело: КОМАНДА 1 Сергій Стаднюк
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Теги

Мирон Маркевич збірна Уельсу (футбол)

Коментарі 1

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3 грудня 2022р. 20:45
Этот старпер.за сборные отвечает, он правильно говорит, что наша сборная выступила бы не хуже Уэльса, но и не лучше.
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