Маркевич порадів за екс-підопічного, який виграв чемпіонат світу-2022

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Український тренер Мирон Маркевич поділився враженнями від того, що його колишній підопічний у «Металісті» Алехандро Гомес виграв чемпіонат світу-2022.

До того ж Гомес був доволі замкнутою людиною і, як кажуть, своїм у «Металісті» так і не став. Утім, те, що аргентинець — серйозний виконавець, я переконався в лютому 2014 року на престижному турнірі в Ізраїлі, де Гомес в одному з матчів практично наодинці обіграв російський «Зеніт».

На жаль, ситуація склалася так, що невдовзі я змушений був залишити «Металіст», не затримався в Харкові надовго й Гомес, котрого влітку вигідно продали до італійської «Аталанти». Звичайно, я дуже радий, що 34-річний Алехандро вже на фініші своєї тривалої кар’єри таки завоював головний титул у своєму житті. Чудовий приклад для наслідування.