Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:35
Мирний воїн. Художній фільм
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. ХІФК - Фрелунда

Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»

Кияни зіграють з «Фенербахче»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:08
Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»

Український тренер Мирон Маркевич висловився про суперника «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів - «Фенербахче».

«Не бачу нічого страшного в такому супернику, як« Фенербахче ». Що АЕК, що «Фенербахче» - не особлива загроза. Так, турки матимуть серйозну підтримку, але трибуни не грають в футбол. Тому жереб непоганий.

Бачив кілька разів матчі «Фенербахче» - багато старички. При цьому не думаю, що вони будуть серйозно готові в липні. У киян хороші шанси пройти далі ».


Перший матч «Динамо» проведе проти «Фенербахче» 19 або 20 липня.

Джерело: 1927.kiev.ua Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Мирон Маркевич Фенербахче (футбол) Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сабо: «Фенербахче» - слабкий суперник для «Динамо»
Сабо: «Фенербахче» - слабкий суперник для «Динамо»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:43
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
13:33
Маркевич: «Клуби, які виступають в єврокубках, повинні проводити матчі за кордоном»
Маркевич: «Клуби, які виступають в єврокубках, повинні проводити матчі за кордоном»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 червня 20:59
Рівно 20 років тому Ігор Суркіс став президентом «Динамо»
Рівно 20 років тому Ігор Суркіс став президентом «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 червня 18:45
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 червня 13:57
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 червня 10:22

Новини: Футбол

Колишній капітан збірної росії: «Готовий встати на коліна перед путіним, щоб він зупинив війну»
Колишній капітан збірної росії: «Готовий встати на коліна перед путіним, щоб він зупинив війну»
Футбол в Європі
18:14
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол в Європі
17:59
Шевченко: «Все росіяни, яких я знаю, проти війни»
Шевченко: «Все росіяни, яких я знаю, проти війни»
Футбол в Європі
17:46
Сабо: «Фенербахче» - слабкий суперник для «Динамо»
Сабо: «Фенербахче» - слабкий суперник для «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
16:43
Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»
Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»
Ліга чемпіонов UEFA
16:08
«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції
«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції
Ліга конференцій UEFA
14:38
Миколенко: «В червні ми виконали задачі на 50% – головним завданням було вийти на чемпіонат світу»
Миколенко: «В червні ми виконали задачі на 50% – головним завданням було вийти на чемпіонат світу»
Збірна України
14:02
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
13:33
Миколенко: «Ярмоленко як вино – з роками стає сильніше і гарніше»
Миколенко: «Ярмоленко як вино – з роками стає сильніше і гарніше»
Збірна України
12:13
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини