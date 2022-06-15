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Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»
Кияни зіграють з «Фенербахче»
16:08
Український тренер Мирон Маркевич висловився про суперника «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів - «Фенербахче».
«Не бачу нічого страшного в такому супернику, як« Фенербахче ». Що АЕК, що «Фенербахче» - не особлива загроза. Так, турки матимуть серйозну підтримку, але трибуни не грають в футбол. Тому жереб непоганий.
Бачив кілька разів матчі «Фенербахче» - багато старички. При цьому не думаю, що вони будуть серйозно готові в липні. У киян хороші шанси пройти далі ».
Перший матч «Динамо» проведе проти «Фенербахче» 19 або 20 липня.
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