Павло Василенко

Вперше в історії Гірника-Спорт команду очолив іноземний тренер. До сезону 2025/26 команду із Горішніх Плавнів до виступів у Другій лізі готуватиме ексгравець Ворскли, серб Йован Маркоскі.

На цій посаді 45-річний серб змінить 38-річного українського фахівця Валерія Куценка, який очолював команду з червня 2023 року. Сам Куценко увійшов до тренерського штабу Желько Любеновича у полтавській Ворсклі.

Протягом дев’яти років (2006-2015) Маркоскі виступав за полтавську Ворсклу на позиції півзахисника. Провів за ворсклян 226 матчів та забив 19 м’ячів.

До переходу у Гірник-Спорт Маркоскі працював головним тренером команди Раднички (Обреновац), яка виступала у третій лізі чемпіонату Сербії.