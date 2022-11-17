Марлос не прижився в новому клубі після «Шахтаря» і покине його взимку
Марлос може переїхати в ОАЕ
Правда не в команду Реброва
Півзахисник Марлос шукає варіанти для продовження кар'єри.
Напередодні, гравець покинув «Атлетіко Паранаенсе» з яким не продовжив контракт. Він цікавий іншим клубам.
На нього претендують клуби з ОАЕ «Аль-Наср» і «Хорфаккан». Вони вже зробили пропозицію футболісту, повідомляє Goal.com.
Сам Марлос не хоче залишати Бразилію і, ймовірно, буде шукати клуб на батьківщині.
За «Атлетіко» він грав з лютого провівши 14 матчів, забивши три м'ячі і зробивши два асиста.
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