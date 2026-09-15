Президент Марокканської федерації футболу Фузі Лекджа підтвердив намір домогтися проведення фіналу чемпіонату світу 2030 року в Марокко. Це сталося через кілька тижнів після того, як ФІФА спростувала інформацію про нібито вже визначений стадіон для вирішального матчу.

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Мундіаль-2030 спільно організують Іспанія, Португалія та Марокко. Лекджа, який також є міністром, зараз проводить передвиборчу кампанію напередодні парламентських виборів у Марокко 23 вересня. Раніше він заявив, що провінція Бенсліман матиме честь прийняти фінал ЧС-2030, однак згодом відмовився від цих слів.

«Ми ніколи не говорили про фінал, ми дотримуємося процесів, ми поважаємо процедури та правила», – пояснив Лекджа.

Водночас функціонер наголосив, що Марокко представляє Африку в спільній заявці з європейськими партнерами. За його словами, країни не конкурують між собою, а працюють у логіці взаємодоповнюваності.

«Ми завжди будемо захищати права Африки та Королівства Марокко, які, на мою думку, мають право організувати фінал чемпіонату світу вдруге в історії за століття», – заявив він.

Лекджа є прихильником Джанні Інфантіно та планує продовжувати лобіювати інтереси Марокко. Наступного березня в Рабаті відбудеться Конгрес ФІФА. Деякі спостерігачі вважають, що після можливого переобрання Інфантіно може оголосити про проведення другого фіналу ЧС на африканській землі після мундіалю-2010 у Південній Африці.