Сергій Разумовський

У 16-му турі французької Ліги 1 Марсель здобув мінімальну домашню перемогу над Монако.

Матч проходив у напруженій боротьбі, команди обережно шукали свої шанси й довго не могли зламати оборону одна одної. У кінцівці поєдинку гості з Князівства, здавалося, вирвали перевагу: на 80-й хвилині Балогун відправив м’яч у сітку воріт Марселя, але втрутилася система VAR, після перегляду арбітр скасував гол через офсайд.

Цей епізод став переломним для господарів, які, уникнувши неприємностей, з новими силами пішли вперед. Уже за кілька хвилин Марсель провів вирішальну атаку. На 83-й хвилині Ґрінвуд опинився в потрібному місці в потрібний момент і забив єдиний м’яч у зустрічі, встановивши остаточний рахунок 1:0. У компенсований час Монако намагався організувати фінальний штурм, але захист марсельців вистояв. У підсумку Марсель скористався своїм шансом в останній момент і здобув три очки в рівному за змістом матчі.

До вашої уваги огляд матчу.

Марсель набрав 32 очки, відстаючи від Ланса на п'ять, а від ПСЖ на чотири бали.

Ліга 1, 16-й тур

Марсель – Монако 1:0

Гол: Ґрінвуд, 83

Марсель: Рульї, Агерд, Павар (Пайшан, 58), Мурільйо (Балерді, 58), Емерсон, Кондогбія (О'Райлі, 46), Вермерен (Надір, 81), Гейб'єрг, Веа, Обамеянг (Баколя, 86), Ґрінвуд

Монако: Градецкі, Кайо Енріке, Салісу, Керер, Вандерсон, Закарія, Камара (Іленіхена, 86), Головін, Мінаміно (Біерет, 86), Акліуш, Балогун

Попередження: Кондогбія (40), Ґрінвуд (83) – Вандерсон (64)