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Марсело попрощався з «Реалом»

Найтитулованіший гравець «бланкос» залишив мадридський клуб після 15 років виступів
Футбол Прімера
17:36
Марсело попрощався з «Реалом»
Фото: Реал
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«Реал» офіційно попрощався з захисником Марсело.

Найтитулованіший гравець «вершкових» виступав за мадридський з 2007-о року. За цей час бразилець виграв 25 титулів, серед яких 4 трофеї Ліги чемпіонів та 6 титулів Прімери.

Марсело подякував за час та заявив, що не жалкує про рішення:

Я йду щасливим. Я зробив все, чого жадав і залишаю спадок для молодих поколінь.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Марсело Реал Мадрид (футбол)

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