Марсело попрощався з «Реалом»

Найтитулованіший гравець «бланкос» залишив мадридський клуб після 15 років виступів

Фото: Реал

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«Реал» офіційно попрощався з захисником Марсело.



Florentino Pérez: “Real Madrid is and will always be your home. You have to be very proud of everything you have achieved at the best club in the world”#GraciasMarcelo | @MarceloM12 pic.twitter.com/D7ZKuCQa4x — Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 13, 2022

Найтитулованіший гравець «вершкових» виступав за мадридський з 2007-о року. За цей час бразилець виграв 25 титулів, серед яких 4 трофеї Ліги чемпіонів та 6 титулів Прімери.

Марсело подякував за час та заявив, що не жалкує про рішення:

Я йду щасливим. Я зробив все, чого жадав і залишаю спадок для молодих поколінь.