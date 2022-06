Марсело попрощався з «Реалом»

Фото: Реал

a:2:{s:4:"TEXT";s:2463:"

«Реал» офіційно попрощався з захисником Марсело.



Florentino Pérez: “Real Madrid is and will always be your home. You have to be very proud of everything you have achieved at the best club in the world”#GraciasMarcelo | @MarceloM12 pic.twitter.com/D7ZKuCQa4x