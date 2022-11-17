Відоме іспанське видання оцінило Луніна вище, ніж Куртуа
Мартінес – про Куртуа: «Це перший воротар, який зіграв таку значну роль у виграші Ліги чемпіонів»
Тренер Бельгії впевнений, що голкіпер може виграти Золотий м'яч
Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає, що Тібо Куртуа ще може виграти «Золотий м'яч».
«Куртуа став ще краще, ніж в 2018 році. Це перший воротар, якого пам'ятаю, щоб зіграв таку значну роль у виграші Ліги чемпіонів. У футболі всі різні, коли справа доходить до оцінки польових гравців у порівнянні з воротарями, але, на мій погляд, Тібо заслуговував « Золотого м'яча ». Цього не було з 70-х років, але рівень результатів Куртуа в Лізі чемпіонів зробив його гідним нагороди».
Зараз вершина його кар'єри?
«Ми завжди бачили, який він. У 2018 році він став кращим на ЧС, а перед цим пережив дуже важкі моменти в «Реалі». Тут він показав свій рівень зрілості. Він ніколи не мирився з поразкою і хотів дуже багато працювати. Ми дуже пишаємося ним в Бельгії, він має намір ознаменувати епоху. Це дуже змінить спосіб підготовки молодих бельгійських воротарів в майбутньому».
Відзначимо, що Куртуа пропустив у всіх матчах Ла Ліги на початку сезону.
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