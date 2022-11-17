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Мартінес – про Куртуа: «Це перший воротар, який зіграв таку значну роль у виграші Ліги чемпіонів»

Тренер Бельгії впевнений, що голкіпер може виграти Золотий м'яч
Футбол Прімера
17 листопада 11:53
Мартінес – про Куртуа: «Це перший воротар, який зіграв таку значну роль у виграші Ліги чемпіонів»

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає, що Тібо Куртуа ще може виграти «Золотий м'яч».

«Куртуа став ще краще, ніж в 2018 році. Це перший воротар, якого пам'ятаю, щоб зіграв таку значну роль у виграші Ліги чемпіонів. У футболі всі різні, коли справа доходить до оцінки польових гравців у порівнянні з воротарями, але, на мій погляд, Тібо заслуговував « Золотого м'яча ». Цього не було з 70-х років, але рівень результатів Куртуа в Лізі чемпіонів зробив його гідним нагороди».

Зараз вершина його кар'єри?

«Ми завжди бачили, який він. У 2018 році він став кращим на ЧС, а перед цим пережив дуже важкі моменти в «Реалі». Тут він показав свій рівень зрілості. Він ніколи не мирився з поразкою і хотів дуже багато працювати. Ми дуже пишаємося ним в Бельгії, він має намір ознаменувати епоху. Це дуже змінить спосіб підготовки молодих бельгійських воротарів в майбутньому».

Відзначимо, що Куртуа пропустив у всіх матчах Ла Ліги на початку сезону.

Андрій Усмонов
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Тібо Куртуа Роберто Мартінес

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