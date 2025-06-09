Мартінес — про тріумф Португалії у Лізі націй: «Пишаюся цим результатом»
У фіналі червоно-зелені обіграли Іспанію у серії пенальті
близько 7 годин тому
Наставник національної збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги націй УЄФА над збірною Іспанії.
— Я пишаюся цим результатом. Важливо не просто добре грати, а перемагати. Ми продемонстрували характер, адже двічі відігравалися по ходу зустрічі. Майстерність гравців і їхні якості стали ключовими чинниками нашого успіху, — зазначив Мартінес у коментарі пресслужбі УЄФА.
Фінальний поєдинок завершився бойовою нічиєю — 2:2, а в серії пенальті перемогу здобули португальці — 5:3. Цей титул став черговим досягненням золотого покоління португальського футболу.