Мартінес — про тріумф Португалії у Лізі націй: «Пишаюся цим результатом»

У фіналі червоно-зелені обіграли Іспанію у серії пенальті

близько 7 годин тому

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Наставник національної збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги націй УЄФА над збірною Іспанії.

— Я пишаюся цим результатом. Важливо не просто добре грати, а перемагати. Ми продемонстрували характер, адже двічі відігравалися по ходу зустрічі. Майстерність гравців і їхні якості стали ключовими чинниками нашого успіху, — зазначив Мартінес у коментарі пресслужбі УЄФА.

Фінальний поєдинок завершився бойовою нічиєю — 2:2, а в серії пенальті перемогу здобули португальці — 5:3. Цей титул став черговим досягненням золотого покоління португальського футболу.

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