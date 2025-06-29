Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти ПСЖ у рамках плей-оф клубного чемпіонату світу. Аргентинський фахівець упевнений, що його команда здатна поборотися за перемогу.

«На папері, з усією повагою – ми аутсайдер. Але це не значить, що ми вже вибули. Ми важко пробилися на цю стадію, команда заслужила цей шанс. Ми граємо проти одного з найкращих клубів світу – і сподіваємось, що матимемо свою нагоду пройти далі.

Це не найважливіший матч у моїй кар’єрі – але дуже важливий для нашого шляху. Ми здобули це право – і тепер хочемо показати найкращий футбол проти суперника топ-рівня. Вони не є непереможними.

Луїс – один із найвпливовіших тренерів у моєму житті. Ми маємо особистий зв’язок, і я дуже його поважаю. Саме він переконав мене перейти в Барселону. Він неодноразово доводив свою майстерність у різних клубах. Побачити його знову – буде особливо», – резюмував Маскерано.