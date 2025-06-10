У вівторок увечері в рамках відбору на чемпіонат світу-2026 зустрічалися збірні Фінляндії та Польщі. За приблизно 15 хвилин до завершення другого тайму поєдинок було перервано, а футболісти обох команд пішли до роздягалень.

На цей момент рахунок був 2:1 на користь фінів.

Офіційна причина зупинки гри наразі не озвучена, але за попередньою інформацією, на трибуні міг знепритомніти один з уболівальників. Подробиці з’ясовуються.