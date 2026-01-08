Павло Василенко

Готель, розташований безпосередньо на стадіоні англійського клубу Блекпул, опинився в центрі гучного скандалу через суворі обмеження для своїх гостей. Як повідомляє Telegraph, адміністрація запровадила штраф у розмірі до 3000 євро для постояльців, які під час матчів дивляться на футбольне поле з вікон власних номерів.

На офіційному сайті готелю зазначено, що гості номерів класу люкс із прямим видом на поле зобов’язані зачинити штори за 90 хвилин до початку кожного домашнього матчу Блекпула та тримати їх закритими протягом усієї гри. Порушення цього правила може обернутися серйозними фінансовими санкціями.

Особливого резонансу ситуації додає той факт, що в ігрові дні вартість проживання суттєво зростає. За ніч у номерах, які раніше слугували VIP-ложами стадіону, гості платять до 160 євро. Водночас про обов’язок зачиняти штори клієнтів не завжди інформують заздалегідь.

Журналіст Telegraph, який нещодавно зупинявся в готелі під час матчу між Блекпулом і Бредфордом, дізнався про правило вже після заселення – менш ніж за годину до стартового свистка. За його словами, адміністратор прямо попередив: хоча персонал і не контролює ситуацію постійно, у разі фіксації порушення штраф може сягнути приблизно 3000 євро.

Адміністрація готелю пояснює свою позицію чинним законом про спортивні заходи 1985 року. Він забороняє вживання алкоголю в місцях, з яких видно футбольне поле, під час матчів у перших п’яти дивізіонах англійського футболу.

Теоретично готельні номери з панорамним видом можуть порушувати цю норму, що загрожує штрафом третього ступеня – до 1150 євро у разі судового розгляду. Саме щоб уникнути юридичних ризиків, керівництво й вдалося до радикальних заходів.