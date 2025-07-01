Павло Василенко

Наполі, Інтер, Болонья та Мілан змагатимуться за Суперкубок Італії у Саудівській Аравії у грудні, оголосив президент Серії А Еціо Сімонеллі після засідання виконавчого комітету італійської ліги у вівторок.

Фінал пройде в Саудівській Аравії вчетверте в історії, але вперше це станеться не в січні. Сімонеллі поки що не підтвердив точне місце проведення турніру з чотирьох команд.

«Ми поки не знаємо, де саме він пройде, це буде або Ер-Ріяд, або Джидда. Рішення ухвалять представники Саудівської Аравії», – цитує італійця AFP.

З 2023 року матч між переможцем Кубка Італії та володарем Скудетто стане турніром із чотирьох команд. До двох команд-переможців трофеїв приєднаються команда, яка посіла друге місце в Серії А, та команда, яка програла фінал кубка.

Півфінальні матчі заплановані на 18 та 19 грудня, а переможець визначиться 22 грудня.

Серія А також розглядає можливість перенесення матчу Мілан – Комо до Австралії. У день матчу, який відбудеться 8 лютого, домашній стадіон росонері буде закритий у зв'язку з Олімпійськими іграми 2026 року. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться на легендарному стадіоні Сан-Сіро за два дні до цього.