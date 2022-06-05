Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»
Матео Лаос = Віктор Кашшаї. Валлійці сфолили проти Ярмоленка, але рефері не дав пенальті
А ще й міг вилучити одного з лідерів їхньою збірної
20:05
Збірна України програла перший тайм команді Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022.
На 34-й хвилині Андрій Ярмоленко зрізав м’яч у власні ворота після подачі Гарета Бейла зі штрафного. Проте наш капітан був близьким до того, щоб виправитися.
Він хитро зняв м’яч з ноги у Джо Аллена, від якого українцю дісталося по нозі. Проте рефері не зафіксував фолу, Хуан Мартінес Мунуера на VAR не підказав вказати на 11 метрів.
Окрім того, варто відзначити, що у Аллена вже була жовта картка – Уельс ще й міг залишитися у меншості.
Яка ваша думка, був фол?
Se isso não é PÊNALTI eu não sei mais nem o que é um impedimento! Ucrânia ROUBADA! Mateu Lahoz, o palhaço. pic.twitter.com/mOHxkAw8j6— Eduardo Teichmann (@EduTeichmann) June 5, 2022
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