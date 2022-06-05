Матео Лаос = Віктор Кашшаї. Валлійці сфолили проти Ярмоленка, але рефері не дав пенальті

А ще й міг вилучити одного з лідерів їхньою збірної

Збірна України програла перший тайм команді Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022.

На 34-й хвилині Андрій Ярмоленко зрізав м’яч у власні ворота після подачі Гарета Бейла зі штрафного. Проте наш капітан був близьким до того, щоб виправитися.

Він хитро зняв м’яч з ноги у Джо Аллена, від якого українцю дісталося по нозі. Проте рефері не зафіксував фолу, Хуан Мартінес Мунуера на VAR не підказав вказати на 11 метрів.

Окрім того, варто відзначити, що у Аллена вже була жовта картка – Уельс ще й міг залишитися у меншості.

Яка ваша думка, був фол?