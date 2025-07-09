Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від першого поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса, зазначивши, що підопічні Арди Турана перебувають у чудовій фізичній формі перед важливою зустріччю.

Також захисник наголосив, що команда приділяє велику увагу не лише фізиці, а й психологічному стану.

«Ну, такі виснажливі й важкі тренування закінчилися, здебільшого до гри ми вже підходимо в доброму стані. Фізично, думаю, готові. Ще є другий етап – психологічний, і я думаю, що тут трохи складніше підготуватися й усе передбачити. Тому після поєдинку буде зрозуміло, правильно ми підготувалися чи ні», – сказав Матвієнко на прес-конференції перед грою.

Матч Шахтар – Ільвес пройде 10 липня у столиці Словенії. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Зустріч у відповідь заплановано на 17 липня. Якщо український клуб пройде фінів, то у другому раунді на нього чекає турецький гранд — стамбульський Бешикташ.

Щодо старту внутрішнього сезону, то вже 3 серпня Шахтар вирушить на виїзний матч проти новачка УПЛ Епіцентр. Початок зустрічі – о 15:30.