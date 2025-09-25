Павло Василенко

Фанати Арсенала можуть зітхнути з полегшенням – сага навколо Вільяма Саліби підходить до фіналу. За інформацією The Athletic, французький захисник узгодив усі деталі нового контракту та залишиться на «Емірейтс» ще на довгі роки.

Чинна угода Саліби спливає влітку 2027 року, і це підігрівало інтерес топ-клубів, включно з мадридським Реалом. Однак тепер майбутній трансфер виглядає нереальним – гравець готовий поставити підпис під новою угодою, яка діятиме до червня 2030 року.

Сам Саліба не раз публічно заявляв, що хоче залишитися в Лондоні, а переговори просуваються успішно. І тепер, схоже, повна домовленість уже досягнута.

Француз приєднався до Арсенала ще у 2019 році, але перші сезони провів в оренді у Сент-Етьєні, Ніцці та Марселі. Лише з 2022 року він став незмінним гравцем основи й ключовим елементом захисту «канонірів».