Майже без опору. «Мілан» впевнено обіграв «Ювентус»

Чемпіон Італії виграв другий матч поспіль

«Мілан» в матчі 9 туру Серії А вдома здобув перемогу над «Ювентусом».

«Росссонері» з перших хвилин взяли гру під контроль і вели матч до фінального свистка. «Юве», крім моменту у Кіна, майже нічого не створив біля воріт суперника.

«Мілан» забив двічі. Відкрив рахунок Томорі, Який забив під завісу першого тайму, а на початку другої половини Браім Діас подвоїв перевагу господарів після сольного проходу.

«Мілан» втримав перемогу і виграв другий матч поспіль.

Серія А. 9-й тур:

«Мілан» – «Ювентус» 2:0

Голи: Томорі, 45 + 1, Діас, 54

«Мілан»: Тетерушану, Калулу, Томорі, Габбія, Эрнандес, Беннасер, Браім Діас (де Кетеларе, 64), Побега (Круніч, 59), Тоналі, Жиру (Ребіч, 64), Рафаел Леау

«Ювентус»: Шченсни, Даніло, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккені, 46), Костіч (Міретті, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателлі (Паредес, 56), Мілік, Влаховіч (Кін, 78)