Мазяр покинув казахстанський «Акжайик»

Спеціаліст привів команду до зони вильоту

Українець Володимир Мазяр пішов з посади головного тренера казахстанського «Акжайика». Про це повідомила прес-служба клубу.



«З хлопцями я поговорив. Попрощався. Є початок. Є кінець. Зараз прийшов час йти».

«Акжайик» при Мазяре після 14 матчів знаходиться в зоні вильоту. В останніх 8 матчах клуб 2 матчі звів внічию та 6 програв.

44-річний українець очолив команду в 2021 році.Минулий сезон команда завершила на 9-му місці. Це був другий прихід українця в клуб – раніше він очолював «Акжайик» в 2017-2018 роках.