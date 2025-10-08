Нападник збірної Франції та мадридського Реала Кіліан Мбаппе може не зіграти у матчі відбору чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Нагадаємо, цей поєдинок у нашій групі D відбудеться параллельно з матчем Ісландія - Україна 10 жовтня, початок о 21:45.

Як повідомляють французькі ЗМІ, форвард уже два дні не бере участі у тренуваннях національної команди через забій гомілковостопного суглоба, отриманий у суботньому поєдинку Ла Ліги проти Вільярреала (3:1).

Попри те, що серйозної травми вдалося уникнути, медичний штаб триколірних радить гравцеві відпочити. Остаточне рішення щодо участі Мбаппе у п’ятничному матчі буде ухвалено сьогодні.

Крім того, збірна Франції 13 жовтня проведе наступну гру проти Ісландії. Під сумнівом залишається й участь захисника Ліверпуля Ібраїма Конате, який також має незначне ушкодження.