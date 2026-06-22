Медогляд уже пройдено. Динамо найближчими днями оголосить про трансфер форварда
Ім’я тримають у секреті
12 хвилин томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Київське Динамо оформить трансфер нападника, ім'я якого наразі залишається в таємниці. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.
«Впродовж найближчих днів Динамо закриє трансфер форварда. Це дуже молодий гравець топового європейського клубу. Сам футболіст побував в Києві і пройшов медогляд», – повідомив журналіст в програмі ТаТоТаке.
Раніше з'явилася інформація, що потенційним новачком київського клубу може бути форвард ПСЖ та збірної Франції П’єр Мунгенге, контракт якого закінчується 30 червня.
Динамо продовжує підготовку до старту у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, де суперником української команди стане румунська Університатя Клуж.
Поділитись