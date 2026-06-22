Павло Василенко

Київське Динамо оформить трансфер нападника, ім'я якого наразі залишається в таємниці. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

«Впродовж найближчих днів Динамо закриє трансфер форварда. Це дуже молодий гравець топового європейського клубу. Сам футболіст побував в Києві і пройшов медогляд», – повідомив журналіст в програмі ТаТоТаке.

Раніше з'явилася інформація, що потенційним новачком київського клубу може бути форвард ПСЖ та збірної Франції П’єр Мунгенге, контракт якого закінчується 30 червня.

Динамо продовжує підготовку до старту у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, де суперником української команди стане румунська Університатя Клуж.