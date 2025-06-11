MEGOGO та Суспільне покажуть турнір за участі молодіжної збірної України

Медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Євро-2025 (U-21) в Україні – покаже усі матчі молодіжного чемпіонату Європи на власній ОТТ-платформі. Вибрані ігри турніру транслюватимуть телеканал «MEGOGO СПОРТ» та Суспільне Мовлення.

Євро U-21 у Словаччині стартує 11 червня та завершиться 28-го числа того ж місяця. Збірна України розпочне боротьбу 12 червня матчем проти Данії, початок гри – о 19:00.

Медіасервіс MEGOGO покаже усі матчі Євро U-21 на власній ОТТ-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL». Вибрані ігри турніру транслюватимуться також на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який мовить у цифровій етерній мережі Т2 і в кабельних мережах.

Суспільне Мовлення, партнер MEGOGO в трансляції Євро-2025 (U-21), наживо покаже 8 вибраних матчів.

Які матчі Євро U-21 покаже Суспільне Мовлення:

Усі матчі молодіжної збірної України на груповому етапі;

Два вибрані чвертьфінали (один з них за участі збірної України, в разі проходу нашої команди);

Обидва півфінали та фінал.

Ці 8 матчів також будуть доступні на платформі MEGOGO. Крім цього, Суспільне Мовлення як партнер медіасервісу MEGOGO покаже 31 матч жіночого Євро-2025. Про точний розподіл матчів повідомимо згодом.

11 червня

19:00 | Словаччина – Іспанія (Група A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Італія – Румунія (Група A) | MEGOGO

22:00 | Португалія – Франція (Група C) | MEGOGO

22:00 | Польща – Грузія (Група C) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

12 червня

19:00 | Україна – Данія (Група D) | MEGOGO, Суспільне

22:00 | Чехія – Англія (Група B) | MEGOGO

22:00 | Німеччина – Словенія (Група B) | MEGOGO

22:00 | Фінляндія – Нідерланди (Група D) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

14 червня

19:00 | Іспанія – Румунія (Група A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Словаччина – Італія (Група A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Португалія – Польща (Група C) | MEGOGO

22:00 | Франція – Грузія (Група C) | MEGOGO

15 червня

19:00 | Англія – Словенія (Група B) | MEGOGO

19:00 | Фінляндія – Україна (Група D) | MEGOGO, Суспільне

22:00 | Чехія – Німеччина (Група B) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Нідерланди – Данія (Група D) | MEGOGO

17 червня

19:00 | Грузія – Португалія (Група C) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

19:00 | Франція – Польща (Група C) | MEGOGO

22:00 | Румунія – Словаччина (Група A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Іспанія – Італія (Група A) | MEGOGO

18 червня

19:00 | Данія – Фінляндія (Група D) | MEGOGO

19:00 | Нідерланди – Україна (Група D) | MEGOGO, Суспільне

22:00 | Словенія – Чехія (Група B) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Англія – Німеччина (Група B) | MEGOGO