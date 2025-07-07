Збірна Мексики здобула титул переможця Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 року. У вирішальному матчі, який пройшов у ніч проти 7 липня на стадіоні NRG у Х'юстоні, мексиканці здолали збірну США з рахунком 2:1.

Американська команда почала активно і вже на четвертій хвилині вийшла вперед завдяки влучному удару Кріса Річардса після передачі від Себастьяна Берхалтера. Але Мексика швидко відновила рівновагу - на 27-й хвилині Рауль Хіменес замкнув пас Марселя Руїса, встановивши рахунок 1:1.

Після перерви мексиканці посилили тиск і досягли свого, адже на 78-й хвилині Едсон Альварес переправив м'яч у ворота після передачі Хоана Васкеса, встановивши остаточний результат зустрічі.

Для мексиканців цей трофей став уже десятим в історії турніру, і вони продовжують утримувати звання найтитулованішої збірної Золотого кубка. В активі США також десять перемог, тоді як Канада виграла турнір лише один раз.

Золотий кубок КОНКАКАФ 2025, фінал

США – Мексика – 1:2 (1:1)

Голи: Річардс, 4 – Хіменес, 27, Альварес, 78