Головний тренер Тоттенгема Томас Франк поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ. Його слова наводить УЄФА.

Для всіх, хто причетний до Тоттенгема, це дуже важливий матч, великий виклик і чудова нагода. Ми обов’язково скористаємося нею і викладемося на повну. Ми гратимемо проти хорошої команди, але ми готові до цього.

Я переконаний, що ми будемо надзвичайно конкурентоспроможними. ПСЖ звичайно, знаходиться на піку своєї форми, але ми готові до матчу, - сказав Франк.