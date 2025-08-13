Менеджер Тоттенгема - про Суперкубок УЄФА: «ПСЖ знаходиться на піку, але ми готові»
Переможець Ліги Європи готовий замахнутись на ще один трофей
близько 1 години тому
Томас Франк / Фото - УЄФА
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ. Його слова наводить УЄФА.
Для всіх, хто причетний до Тоттенгема, це дуже важливий матч, великий виклик і чудова нагода. Ми обов’язково скористаємося нею і викладемося на повну. Ми гратимемо проти хорошої команди, але ми готові до цього.
Я переконаний, що ми будемо надзвичайно конкурентоспроможними. ПСЖ звичайно, знаходиться на піку своєї форми, але ми готові до матчу, - сказав Франк.
