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Сетьєн не здивував. Після зміни тренера «Вільярреал» програв «Атлетику» та втратив очки у другому матчі поспіль

«Жовта субмарина» поки жодного разу не перемогла за іспанського фахівця
Футбол Прімера
30 жовтня 21:33
Сетьєн не здивував. Після зміни тренера «Вільярреал» програв «Атлетику» та втратив очки у другому матчі поспіль
Фото - Атлетик Більбао

У 12-му турі іспанської Примери «Атлетик» у рідних стінах здолав «Вільярреал».

Це був перший матч «жовтої субмарини» за Кіке Сетьєна у чемпіонаті. Раніше команда зіграла внічию з «Хаппоель Беер-Шева» у Лізі конференцій.

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий після перерви. Його автором став Іньякі Вільямс.

«Вільярреал» залишився із 18 очками та відстав від команди з Більбао на три пункти в боротьбі за єврокубки.

Примера, 12 тур

«Атлетик» Більбао – «Вільярреал» 1:0

Гол: Вільямс І., 59

«Атлетик»: Унаї Сімон, Де Маркос (Лекуе, 29), Мартінес, Йерай Альварес, Берчиче, Рауль Гарсія (Венседор, 69), Весга, Сансет, Н. Вільямс (Гурусета, 82), Беренгер (Морсильо, 82), І. Вільямс.

«Вільярреал»: Рульї, Феменія (Куенка, 86), Манді, Пау Торрес, Альберто Морено, Коклен, Парехо (Дель Морал, 86), Ло Чельсо (Трігерос, 25), Чуквуезе (Піно, 64), Моралес (Джексон, 64), Данджума.

Попередження: Рауль Гарсія, Весга – Альберто Морено

Сергій Стаднюк
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Теги

Кіке Сетьєн Вільярреал Атлетик Більбао

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