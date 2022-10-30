Сетьєн не здивував. Після зміни тренера «Вільярреал» програв «Атлетику» та втратив очки у другому матчі поспіль
У 12-му турі іспанської Примери «Атлетик» у рідних стінах здолав «Вільярреал».
Це був перший матч «жовтої субмарини» за Кіке Сетьєна у чемпіонаті. Раніше команда зіграла внічию з «Хаппоель Беер-Шева» у Лізі конференцій.
Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий після перерви. Його автором став Іньякі Вільямс.
«Вільярреал» залишився із 18 очками та відстав від команди з Більбао на три пункти в боротьбі за єврокубки.
Примера, 12 тур
«Атлетик» Більбао – «Вільярреал» 1:0
Гол: Вільямс І., 59
«Атлетик»: Унаї Сімон, Де Маркос (Лекуе, 29), Мартінес, Йерай Альварес, Берчиче, Рауль Гарсія (Венседор, 69), Весга, Сансет, Н. Вільямс (Гурусета, 82), Беренгер (Морсильо, 82), І. Вільямс.
«Вільярреал»: Рульї, Феменія (Куенка, 86), Манді, Пау Торрес, Альберто Морено, Коклен, Парехо (Дель Морал, 86), Ло Чельсо (Трігерос, 25), Чуквуезе (Піно, 64), Моралес (Джексон, 64), Данджума.
Попередження: Рауль Гарсія, Весга – Альберто Морено
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