Мессі до Андрія - як до неба рачки. Ярмоленко красиво покарав Шотландію в першому таймі

З такою грою Україна точно буде на ЧС

Завершився перший тайм матчу між Шотландією і Україною у відборі на ЧС-2022, команда Олександра Петракова перемагає (1: 0). Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Андрій Ярмоленко, Він елегантно перекинув воротаря суперника після пасу-цукерки від Руслана Малиновського. Подивіться на цей шедевр. YARMOLENKO! pic.twitter.com/Z3H2krIPzy https://t.co/5y7oLdUMqR - νιzzуρн∂ (@ DrVizzuals) June 1, 2022

Петро Приходько