Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»
Мессі: «Думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу»
Аргентинець допускає, що мундіаль в Катарі буде для нього останнім
Аргентинський форвард Ліонель Мессі допускає, що ЧС-2022 стане останнім мундіалем в його кар'єрі. Зіркового нападника цитує TyCSports.
«Аргентина може змагатися з ким завгодно. Я не кажу, що ми великі фаворити на трофей, але ми готові. Спогади з Копа Америка чудові, особливо після стількох страждань. Однак тепер у нас інша мета на горизонті. Я відчуваю себе комфортно, коли ми збираємося разом в команді. Ми знаємо, яка наша роль і що робити.
Це мій останній чемпіонат світу? Станом на сьогоднішній день я думаю тільки про це Мундіале, а далі побачимо. Футбол змінюється щодня. Я думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті, але я ще не прийняв остаточного рішення. І так вбиває, коли на мене вже скаржаться, що я мало бігаю. Я не знаю, в якому стані я буду у віці 38 років ».
Раніше Мессі заявив, що заслужив «Золотий м'яч» в 2021-му році, на відміну від Роберта Левандовскі.
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