Мессі: «Думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу»

Аргентинський форвард Ліонель Мессі допускає, що ЧС-2022 стане останнім мундіалем в його кар'єрі. Зіркового нападника цитує TyCSports.

Це мій останній чемпіонат світу? Станом на сьогоднішній день я думаю тільки про це Мундіале, а далі побачимо. Футбол змінюється щодня. Я думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті, але я ще не прийняв остаточного рішення. І так вбиває, коли на мене вже скаржаться, що я мало бігаю. Я не знаю, в якому стані я буду у віці 38 років ».