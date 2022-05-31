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Мессі: «Думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу»

Аргентинець допускає, що мундіаль в Катарі буде для нього останнім
Футбол Чемпіонат світу з футболу
12:14
Мессі: «Думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу»

Аргентинський форвард Ліонель Мессі допускає, що ЧС-2022 стане останнім мундіалем в його кар'єрі. Зіркового нападника цитує TyCSports.

«Аргентина може змагатися з ким завгодно. Я не кажу, що ми великі фаворити на трофей, але ми готові. Спогади з Копа Америка чудові, особливо після стількох страждань. Однак тепер у нас інша мета на горизонті. Я відчуваю себе комфортно, коли ми збираємося разом в команді. Ми знаємо, яка наша роль і що робити.

Це мій останній чемпіонат світу? Станом на сьогоднішній день я думаю тільки про це Мундіале, а далі побачимо. Футбол змінюється щодня. Я думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті, але я ще не прийняв остаточного рішення. І так вбиває, коли на мене вже скаржаться, що я мало бігаю. Я не знаю, в якому стані я буду у віці 38 років ».


Раніше Мессі заявив, що заслужив «Золотий м'яч» в 2021-му році, на відміну від Роберта Левандовскі.

Петро Приходько
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Теги

Ліонель Мессі збірна Аргентини (футбол)

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