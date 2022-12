Мессі не буде повертатися у «Барселону»

Фото: Getty Images

Ліонель Мессі погодився продовжити контракт з ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, до аргентинця надходили пропозиції від «Барселони» та «Інтер Маямі». Але вони не просувалися та Ліонель не погоджувався на перехід.

Leo Messi never accepted Inter Miami proposal or negotiated with Barcelona. He was approached by both clubs but it was never advanced #Messi



Paris Saint-Germain have been pushing for months will president, board, coach to extend his contract — he has now accepted. pic.twitter.com/g1Rh0i9jEW