«Лео, безумовно, був і залишається найкращим». Агуеро порівняв Мессі і Роналду
Мессі не буде повертатися у «Барселону»
Романо повідомив, що аргентинець продовжить грати за ПСЖ
Фото: Getty Images
Ліонель Мессі погодився продовжити контракт з ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, до аргентинця надходили пропозиції від «Барселони» та «Інтер Маямі». Але вони не просувалися та Ліонель не погоджувався на перехід.
Leo Messi never accepted Inter Miami proposal or negotiated with Barcelona. He was approached by both clubs but it was never advanced #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022
Paris Saint-Germain have been pushing for months will president, board, coach to extend his contract — he has now accepted. pic.twitter.com/g1Rh0i9jEW
Нагадаємо, що з Аргентиною Мессі став чемпіоном світу-2022.
Коментарі 0