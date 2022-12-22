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Мессі не буде повертатися у «Барселону»

Романо повідомив, що аргентинець продовжить грати за ПСЖ
Футбол Ліга 1
22 грудня 08:25
Мессі не буде повертатися у «Барселону»
Фото: Getty Images

Ліонель Мессі погодився продовжити контракт з ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, до аргентинця надходили пропозиції від «Барселони» та «Інтер Маямі». Але вони не просувалися та Ліонель не погоджувався на перехід.

Нагадаємо, що з Аргентиною Мессі став чемпіоном світу-2022.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ліонель Мессі ПСЖ

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