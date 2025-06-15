Мессі отримав оцінку за дебютний матч на Клубному чемпіонаті світу
Зірковий аргентинець відзначився якісною грою у матчі проти Аль-Ахлі
38 хвилин тому
У стартовому матчі клубного чемпіонату світу 2025 року Інтер Маямі зіграв унічию 0:0 з єгипетським Аль-Ахлі.
На полі у складі Інтера увесь матч провів Ліонель Мессі. Разом із голкіпером Оскаром Устарі, який відбив пенальті, аргентинець отримав найвищу оцінку в команді за версією Goal.com — 8 з 10.
Наступні матчі Інтер Маямі проведе проти Порту (четвер, 19 червня) та Палмейраса (вівторок, 24 червня).
Поділитись